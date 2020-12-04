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Шмигаль після смертей у Жовкві доручив усі лікарні забезпечити електрикою 

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:04

Місцева влада має подбати про стабільне електропостачання лікарень, зокрема тих, які лікують хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 

Деталі: Голову Кабміну запитали, хто і коли відповість за те, що двоє пацієнтів померли у Жовківській лікарні через вимкнення електроенергії. 

Шмигаль відповів, що порушено кримінальну справу – і до її завершення розголошення будь-яких матеріалів слідства неприпустиме, лише слідчий може оголошувати ці речі. Прем'єр переконаний, що винні у смерті пацієнтів будуть покарані. Він пообіцяв тримати це на особистому контролі.

Пряма мова: "Це дійсно трагедія, це урок, який мають врахувати всі наші лікарні і всі наші органи виконавчої влади.ю щоб подібні речі не повторювалися. 

Напередодні я проводив нараду з керівниками областей і регіонів і наголошував на тому, що необхідно сьогодні вжити всі заходи для стабільного електропостачання лікарень і постачання кисню на ліжкомісця. Усі відповідні дії і доручення уряду здійснені і здійснюються".

Олена Рощенко, УП


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