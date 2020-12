ЄС обурений позбавленням порталу TUT.by статусу ЗМІ у Білорусі

В ЄС назвали позбавлення статусу ЗМІ найбільшого новинного порталу Білорусі TUT.by кричущим порушенням свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відкликання статусу TUT.by – це останній крок у кричущому придушенні журналістів і вільних ЗМІ. Це повинно припинитися. Право на апеляцію TUT.by має бути повністю дотримано, і статус повинен бути відновлений. ЄС закликає звільнити всіх ув'язнених журналістів, включаючи Катерину Борисевич" - написав речник ЄС Петер Стано.

#Belarus:Revocation of @tutby's status is latest move in blatant crackdown on #journalists & free media. It must stop. https://t.co/wqWHMb03w3’s right to appeal must B fully respected & status should B restored. 🇪🇺calls for release of all imprisoned journalists incl K. Barysevih