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Шахрай із СІЗО через сайти знайомств ошукав жінок на понад мільйон гривень

П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:42
Фото поліції

Кіберполіцейські викрили шахрая, який на сайтах знайомств ошукав жінок на понад мільйон гривень.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Зловмисником виявився 34-річний іноземний громадянин, який наразі перебуває під слідством за вчинення аналогічного злочину.

На вебсайтах знайомств він заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби. 

Від дій зловмисника постраждали 5 осіб. Загальна сума збитків сягає 1,3 мільйона гривень. 

Під час обшуку у слідчому ізоляторі у Києві, де наразі перебуває фігурант, правоохоронці вилучили мобільний телефон та сім-карту, які шахрай використовував для обману жінок.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.   

Українська правда
Теми: поліція


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