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Лукашенко похвалився невиконанням рекомендацій ВООЗ

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:26

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хизується, що попри рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я не розлучати хворих на COVID матерів з їхніми немовлятами, білоруські лікарі дітей у жінок забирають, і ті їм нібито вдячні.

Джерело: пролукашенківський телеграм-канал "Пул пєрвого"

Пряма мова: "З перших же днів забирають дитину від матері, яка заразилася коронавірусом. Чому - тому що при першій хвилі коронавірусу були випадки, коли від матері до дитини передався коронавірус. І відразу ж після цього ми ввели цю практику. І сьогодні матері, які народили немовлятко, дякують цим лікарям".

Деталі: За словами Лукашенка, про те, що ВООЗ давала таку рекомендацію, йому розповіли лікарі в одному з білоруських пологових будинків. Вони заявили також, що відмовилися від подібної практики.

За рекомендаціями ВООЗ, жінка з підтвердженим діагнозом на COVID-19 може перебувати з дитиною в одній кімнаті, практикувати контакт шкіра до шкіри, та годувати немовля грудьми, якщо має таке бажання. Але для цього вона має дотримуватись таких правил:

  • стежити за респіраторною гігієною під час годування та носити маску, якщо вона є;
  • мити руки до та після спілкування з дитиною;
  • регулярно дезінфікувати поверхні, до яких торкається.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенкоздоров'якоронавірус
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