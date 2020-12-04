Китай підняв прапор на Місяці
П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:30
Китай в рамках місії Chang'e 5 розгорнув на тлі Місяця свій національний прапор.
Джерело: CGTN з посиланням на Китайську Національну космічну адміністрацію (CNSA)
Деталі: Прапор важить всього 12 грамів, зроблений зі спеціального матеріалу.
Прапор зі звичайної тканини через сильне випромінювання та величезну різницю температур між вдень і вночі одразу б розклався.
Видання зазначає, що вчені витратили рік на те, щоб знайти потрібний матеріал.
Нагадаємо: У вівторок, 1 грудня, Китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці.