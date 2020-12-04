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Китай підняв прапор на Місяці

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:30
Китай підняв прапор на Місяці
Фото: CNSA

Китай в рамках місії Chang'e 5 розгорнув на тлі Місяця свій національний прапор.

Джерело: CGTN з посиланням на Китайську Національну космічну адміністрацію (CNSA)

Деталі: Прапор важить всього 12 грамів, зроблений зі спеціального матеріалу.

Прапор зі звичайної тканини через сильне випромінювання та величезну різницю температур між вдень і вночі одразу б розклався.

Видання зазначає, що вчені витратили рік на те, щоб знайти потрібний матеріал.

 
 

Нагадаємо: У вівторок, 1 грудня, Китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці.

"Українська правда" в Threads

Теми: Китайкосмос
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