Китай підняв прапор на Місяці

Китай в рамках місії Chang'e 5 розгорнув на тлі Місяця свій національний прапор.

Джерело: CGTN з посиланням на Китайську Національну космічну адміністрацію (CNSA)

Деталі: Прапор важить всього 12 грамів, зроблений зі спеціального матеріалу.

Прапор зі звичайної тканини через сильне випромінювання та величезну різницю температур між вдень і вночі одразу б розклався.

Видання зазначає, що вчені витратили рік на те, щоб знайти потрібний матеріал.

Нагадаємо: У вівторок, 1 грудня, Китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці.