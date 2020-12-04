Над окупованим Кримом пролетів великий український прапор
П'ятниця, 4 грудня 2020, 22:27
Волонтери із Краматорська, Києва, Херсонської і Запорізької областей запустили в сторону окупованого Криму 20-метровий прапор України.
Джерело: "Громадське радіо"
Деталі: Акцію присвячена дню збройних сил України, який традиційно відзначають 6 грудня.
Волонтери розповідають, що у неділю планується запуск прапору над Донецьком. Вони пояснюють, що цим демонструють підтримку людям на окупованих територіях.
Кошти на пошиття надсилали люди з усієї України.
Дослівно: "Полетів перший здоровенний прапор 20 метрів на 6 метрів над Кримом, а також з ним полетіло близько 7 тисяч листівок. У неділю планується ще один прапор на Донецьк і у вівторок планується ще один прапор на Луганськ".