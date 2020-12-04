Над окупованим Кримом пролетів великий український прапор

Волонтери із Краматорська, Києва, Херсонської і Запорізької областей запустили в сторону окупованого Криму 20-метровий прапор України.

Джерело: "Громадське радіо"

Деталі: Акцію присвячена дню збройних сил України, який традиційно відзначають 6 грудня.

Волонтери розповідають, що у неділю планується запуск прапору над Донецьком. Вони пояснюють, що цим демонструють підтримку людям на окупованих територіях.

Кошти на пошиття надсилали люди з усієї України.

Дослівно: "Полетів перший здоровенний прапор 20 метрів на 6 метрів над Кримом, а також з ним полетіло близько 7 тисяч листівок. У неділю планується ще один прапор на Донецьк і у вівторок планується ще один прапор на Луганськ".