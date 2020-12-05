Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

4 грудня в країнах Європи діагностували 205 тисяч заражень COVID-19, зокрема, 15 тисяч в Україні.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 511 781 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.

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