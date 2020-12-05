4 грудня у світі діагностували рекордні 684 тисяч заражень COVID-19. Померло в цей день 12 121 пацієнтів.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі за добу, 3 грудня, виявили 684 085 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

Лідери антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19

Наразі всього в світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.

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