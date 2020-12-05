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У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу

Субота, 5 грудня 2020, 03:34

4 грудня у світі діагностували рекордні 684 тисяч заражень COVID-19. Померло в цей день 12 121 пацієнтів. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі за добу, 3 грудня, виявили 684 085 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 212 275 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 9-му місці.

 
Лідери антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19

Наразі всього в світі діагностовано 66 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 524 255 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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