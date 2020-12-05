Вбивство Олександра Дерев'янка: двох підозрюваних схопили

Правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook, співрозмовники Української правди у правоохоронних органах

Деталі: Відомого музиканта Олександра Дерев'янка, що зник у Києві ще 22 листопада, 5 грудня знайшли убитим.

У прокуратурі зазначають, що згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина (гроші, 2 квартири та інші матеріальні цінності), розробили злочинний план його вбивства.

За даними правоохоронців 22 листопада зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого, у будинку, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого удушили.

Дослівно: "Вчинивши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном.

За результатами проведених розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх".

Що загрожує затриманим: Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.6 п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне убивство). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Передісторія: про зникнення Олександра Дерев'янка 2 грудня написав його колега Артур Крук.

Про те, що Дерев'янко не виходить на зв'язок ще 27 листопада, заявили учні, яких він навчав музики. Тоді поліція відкрила квартиру — офіцери знайшли записку, встромлену у двері, де було написано, що він нібито поїхав у відрядження.