Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони вперше за 29 років замовить у "Антонова" нові літаки

Субота, 5 грудня 2020, 16:23
Міноборони вперше за 29 років замовить у Антонова нові літаки
АрміяInform

Міністерство оборони та ДП "Антонов" готуються до підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178.

Джерело: віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє пресслужба Мінстратегпрому

Деталі: За словами Уруського, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків.

Пряма мова: "За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки".

Деталі: Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.

"Українська правда" в Threads

Теми: авіаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
авіа
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: