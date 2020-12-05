Міністерство оборони та ДП "Антонов" готуються до підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178.

Джерело: віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє пресслужба Мінстратегпрому

Деталі: За словами Уруського, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків.

Пряма мова: "За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки".

Деталі: Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.