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Вперше за 29 років в Україні побудують три нові літаки АН-178 – Уруський

Субота, 5 грудня 2020, 17:23
АрміяInform

Міністерство оборони та ДП "Антонов" готуються до підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178.

Джерело: віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє пресслужба Мінстратегпрому

Деталі: За словами Уруського, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків.

Пряма мова: "За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки".

Деталі: Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.

Теми: авіаКабінет міністрів


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