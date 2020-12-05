Таран: Україна готова збільшити внески в операції НАТО й сподівається на ПДЧ 2021 року

Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО і направити до роботи у структурах Альянсу додатковий персонал.

Джерело: міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю "Урядовому кур'єру"

Пряма мова: "Ми готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи.

Усе це має зробити нас сильнішими і значно наблизити до стратегічної мети — повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

І в цьому контексті ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року".

Деталі: Таран зазначив, що наголосив на цьому під час зустрічі цього тижня з послами та військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні.

Що передувало: 27 жовтня нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв після онлайн-розмови із заступником генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна має шанси отримати План дій щодо членства в НАТО у найближчі декілька років, якщо здійснить необхідні для цього реформи.