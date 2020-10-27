Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У "Слузі народу" почули від НАТО умови надання плану дій щодо членства "за кілька років"

Вівторок, 27 жовтня 2020, 10:36

Україна має шанси отримати План дій щодо членства в НАТО у найближчі декілька років, якщо здійснить необхідні для цього реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив народний депутат з франкції "Слуга народу" Єгор Чернєв після онлайн-розмови із заступником генсека НАТО Мірча Джоане.

Єгор Чернєв є членом міжпарламентської ради Україна-НАТО та головою постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

"Україна буде в НАТО. І вже у найближчі кілька років може отримати ПДЧ — план дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно впровадити низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - заявив він.

За його словами, йдеться насамперед про реформу СБУ, впровадження парламентського контролю над сектором безпеки та оборони та новий закон про державну таємницю. 

Загалом усі необхідні реформи охоплюють політичні, економічні, оборонні, ресурсні, безпекові та правові аспекти.

"Звичайно, з політичних міркувань наші західні партнери не заявляють прямо, що готуються прийняти Україну до НАТО. Але надання ПДЧ автоматично означає, що країна стає кандидатом і, після завершення всіх необхідних реформ, вступає до Альянсу", - додав Єгор Чернєв. 

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що Україна прагне включення питання її членства до стратегічної концепції НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступні 10 років.

Теми: НАТОСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

6 677 нових хворих і 126 померлих від COVID в Україні за добу 

Резніков: Рік, відведений Зеленським на пошук миру за "Мінськом", закінчується 9 грудня

Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"

Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії

ОАСК наказав посунути Ситника з посади через рішення КС

документКатастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

Усі новини...
НАТО
Військові США провели секретні навчання у Німеччині
Генерал США: Грузія готова вже зараз стати членом НАТО, Україна – ні
Данілов хоче виробляти зброю з країнами НАТО і натякає на високоточну
Останні новини
11:21
ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост директора НАБУ
11:20
Мери двох великий міст на Полтавщині переобралися в першому турі
11:11
картаСиноптик розповіла, коли чекати похолодання і дощів
10:57
Відмова носити маску може бути пов'язана з антисоціальними рисами – дослідження
10:54
інфографіка"Укрспирт" за 9 місяців 2020 року збільшив чистий прибуток на 63%
10:53
Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК: Ситника залишать директором НАБУ
10:46
Члени виборчкому потрапили в ДТП на Київщині - одна людина загинула 
10:36
У "Слузі народу" почули від НАТО умови надання плану дій щодо членства "за кілька років"
10:31
У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID, 7 людей померли
10:18
Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ на онкохвороби
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!