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У "Слузі народу" почули від НАТО умови надання плану дій щодо членства "за кілька років"

Вівторок, 27 жовтня 2020, 09:36

Україна має шанси отримати План дій щодо членства в НАТО у найближчі декілька років, якщо здійснить необхідні для цього реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив народний депутат з франкції "Слуга народу" Єгор Чернєв після онлайн-розмови із заступником генсека НАТО Мірча Джоане.

Єгор Чернєв є членом міжпарламентської ради Україна-НАТО та головою постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

"Україна буде в НАТО. І вже у найближчі кілька років може отримати ПДЧ — план дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно впровадити низку реформ, передбачених щорічними національними програмами", - заявив він.

За його словами, йдеться насамперед про реформу СБУ, впровадження парламентського контролю над сектором безпеки та оборони та новий закон про державну таємницю. 

Загалом усі необхідні реформи охоплюють політичні, економічні, оборонні, ресурсні, безпекові та правові аспекти.

"Звичайно, з політичних міркувань наші західні партнери не заявляють прямо, що готуються прийняти Україну до НАТО. Але надання ПДЧ автоматично означає, що країна стає кандидатом і, після завершення всіх необхідних реформ, вступає до Альянсу", - додав Єгор Чернєв. 

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що Україна прагне включення питання її членства до стратегічної концепції НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступні 10 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОСлуга народу
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