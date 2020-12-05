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Кравчук: Україна може вимагати відключення РФ від SWIFT

Субота, 5 грудня 2020, 22:10
Кравчук: Україна може вимагати відключення РФ від SWIFT

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявляє, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.

Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а тут скоро будуть канікули новорічні… якщо цього не станеться (поступу в переговорах – ред.), то я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора".

"Це можуть бути санкції, які називаються "міжнародна розрахункова система". Ми будемо цього вимагати. Ми будемо вимагати інших санкцій".

"Росія домовляється з іншими країнами через тиск. Якщо Росія не хоче домовитись дипломатичним, політичним шляхом, ми маємо зробити все, щоб її примусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства і України. А форми тиску ми знайдемо".

Що передувало: Можливість відключення Росії від SWIFT періодично обговорювалася з 2014 року, коли були введені перші антиросійські санкції в зв'язку з агресією на сході України.

Тоді Європарламент прийняв резолюцію, в якій, зокрема, закликав виключити Росію з системи міжнародних розрахунків. Однак у SWIFT подібні рекомендації визнали такими, що порушують права і такими, що завдають шкоди компанії.

У лютому 2015 року прем’єрміністр Великої Британії Девід Кемерон заявляв, що відключення Росії від банківської системи SWIFT може бути одним з варіантів посилення санкцій, якщо перемир’я в Україні не буде дотримуватись.

У грудні 2018 року тодішній спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявляв, що одним з можливих заходів США у відповідь на агресію РФ у Керченській протоці може стати відключення російських банків від SWIFT.

SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До неї підключено більше 11 тис. фінансових інститутів в більш ніж 200 країнах світу.

Українська правда

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Теми: КравчукРосіяДонбасгрошібанки
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