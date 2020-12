Автоматичний зонд Hayabusa-2 (Сокіл-2) японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) доставив на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.

Джерело: JAXA в Twitter. Звіт JAXA

Деталі: Відокремившись від зонду, який був запущений у космос 3 грудня 2014 року і за час подорожі подолав понад 6 мільярдів кілометрів, капсула з зразками сьогодні о 19:30 за Києвом увійшла в атмосферу Землі.

О 19:52 капсула з двома зразками астероїда Рюгу (Палац драконів), як і планувалось, приземлилась в Австралії. Незабаром за координатами радіомаяка її забере вертоліт.

UPD: О 21:47 за Києвом капсулу і парашут виявили в запланованій області посадки. Наразі капсулу транспортують в розташування місцевого штабу місії.

Незабаром її переправлять в тимчасову лабораторію Quick Look Facility.

У QLF саму капсулу розберуть і витягнуть герметичний контейнер, що містить проби грунту. Його підготують для відправки в Японію, де контейнер зі зразками передадуть до Інституту космічних наук і астронавтики (ISAS). Наступні шість місяців там буде проводитися робота з первинного огляду і опису отриманих зразків.

По завершенню цих робіт зразки розподілять наступним чином: 30% піде на дослідження японським науковим організаціям, ще 30% - міжнародним партнерам, в тому числі NASA. Решта 40% залишать зберігатися на майбутнє, коли нові технології аналізу дозволять отримати більше інформації з зразків.

Сам зонд Hayabusa-2 після відділення капсули продовжив політ і наразі прямує до невеликого навколоземного астероїда 1928KY26 щоб почати його вивчення.

WHY, HELLO SAMPLE CAPSULE! ☄️



The capsule weighs about 16 kg and is about 40 x 20 cm in size. The light is from the heat shield, which should have reached temperatures of around 3000°C during atmospheric re-entry, protecting the sample from such crazy temperatures. pic.twitter.com/7VqBeRk5KE