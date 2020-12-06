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Подолавши 6 мільярдів кілометрів, японський зонд доставив на Землю зразки астероїда

Неділя, 6 грудня 2020, 01:11
Фото: JAXA

Автоматичний зонд Hayabusa-2 (Сокіл-2) японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) доставив на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.

Джерело: JAXA в Twitter. Звіт JAXA

Деталі: Відокремившись від зонду, який був запущений у космос 3 грудня 2014 року і за час подорожі подолав понад 6 мільярдів кілометрів, капсула з зразками сьогодні о 19:30 за Києвом увійшла в атмосферу Землі. 

О 19:52 капсула з двома зразками астероїда Рюгу (Палац драконів), як і планувалось, приземлилась в Австралії. Незабаром за координатами радіомаяка її забере вертоліт.

UPD: О 21:47 за Києвом капсулу і парашут виявили в запланованій області посадки. Наразі капсулу транспортують в розташування місцевого штабу місії.

Незабаром її переправлять в тимчасову лабораторію Quick Look Facility.

У QLF саму капсулу розберуть і витягнуть герметичний контейнер, що містить проби грунту. Його підготують для відправки в Японію, де контейнер зі зразками передадуть до Інституту космічних наук і астронавтики (ISAS). Наступні шість місяців там буде проводитися робота з первинного огляду і опису отриманих зразків.

По завершенню цих робіт зразки розподілять наступним чином: 30% піде на дослідження японським науковим організаціям, ще 30% - міжнародним партнерам, в тому числі NASA. Решта 40% залишать зберігатися на майбутнє, коли нові технології аналізу дозволять отримати більше інформації з зразків.

Сам зонд Hayabusa-2 після відділення капсули продовжив політ і наразі прямує до невеликого навколоземного астероїда 1928KY26 щоб почати його вивчення.

Довідка: Перший забір зразків, які, на думку вчених, можуть пролити світло, зокрема, на процес формування Сонячної системи, зонд виконав 22 лютого 2019 року, другий 11 липня того ж року. Відстань між точками збору космічних зразків – 20 метрів. 

Діаметр астероїда Рюгу – близько 920 метрів, а його вік 4,6 мільярда років. Діаметр Рюгу майже вдвічі більше, ніж у астероїда Ітокава, частинки породи з якого доставив на Землю Hayabusa-1.

Місія Hayabusa-2 – доставка на Землю гранту з астероїда класу C (темні вуглецеві об'єкти, найбільш поширений клас астероїдів), який перебуває між Землею і Марсом. Вартість місії – близько 270 мільйонів доларів.

 
 

 
 
Карта останього етапу місії

Нагадаємо: 1 грудня китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого майже за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці. Він має повернутись на Землю вже 17 грудня.

Микола Донєв, УП
Теми: космосЯпонія


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