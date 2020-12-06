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Російський олігарх втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції

Неділя, 6 грудня 2020, 08:37
Російський олігарх втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції
Володимир Путін та Віктор Вексельберг

Російський бізнесмен і власник групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг не зміг у суді відновити доступ до своїх мільярдних активів у Швейцарії.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на швейцарську газету Tages-Anzeiger

Деталі: Швейцарський банк Julius Baer, ​​який виступав відповідачем за позовом, відмовив бізнесмену через санкції США.

Формально позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі холдингова компанія Lamesa, один з бенефіціарів якої - Віктор Вексельберг. Lamesa вимагала від Julius Baer доступ до номінованих у доларах США цінних паперів, що знаходяться на банківському рахунку, заблокованому у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.

Передісторія: 4 червня 2018 року швейцарські банки, щоб уникнути санкцій з боку США, заблокували понад мільярд доларів на особистих рахунках російського олігарха Віктора Вексельберга.

Уже тоді Вексельберг перебував під санкціями США за підозрою в причетності до втручання в американські вибори в 2016 році. У травні 2018 року повідомлялося, що в рамках розслідування цієї справи Віктор Вексельберг був допитаний в Нью-Йорку співробітниками Федерального бюро розслідувань США.

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархисанкціїРосіяСША
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