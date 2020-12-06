Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російський олігарх втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції

Неділя, 6 грудня 2020, 09:37
Володимир Путін та Віктор Вексельберг

Російський бізнесмен і власник групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг не зміг у суді відновити доступ до своїх мільярдних активів у Швейцарії.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на швейцарську газету Tages-Anzeiger

Деталі: Швейцарський банк Julius Baer, ​​який виступав відповідачем за позовом, відмовив бізнесмену через санкції США.

Формально позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі холдингова компанія Lamesa, один з бенефіціарів якої - Віктор Вексельберг. Lamesa вимагала від Julius Baer доступ до номінованих у доларах США цінних паперів, що знаходяться на банківському рахунку, заблокованому у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.

Передісторія: 4 червня 2018 року швейцарські банки, щоб уникнути санкцій з боку США, заблокували понад мільярд доларів на особистих рахунках російського олігарха Віктора Вексельберга.

Уже тоді Вексельберг перебував під санкціями США за підозрою в причетності до втручання в американські вибори в 2016 році. У травні 2018 року повідомлялося, що в рамках розслідування цієї справи Віктор Вексельберг був допитаний в Нью-Йорку співробітниками Федерального бюро розслідувань США.

Теми: олігархисанкціїРосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців

Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

Російський олігарх втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції

Міністр Уруський про візит в офіс Кауфмана: "Це не якісь договорняки"

Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу

Загострення на Донбасі: війська Росії застосовують протитанкові ракетні комплекси

Усі новини...
олігархи
Міністр Уруський про візит в офіс Кауфмана: "Це не якісь договорняки"
Яким буде новий Майдан?
Влада таємно зустрічається з бізнесменами, попри обіцянки Зеленського – "Схеми"
Останні новини
14:52
відеоУ Мінську й інших містах Білорусі затримали більше 40 людей, протести тривають
14:48
$14 млн на переробку кукурудзи: на Вінниччині запустили інвестиційний агропроект
14:32
інфографікаВибори у Кривому Розі: в "Опорі" назвали явку на 12:00 та перелік порушень
14:16
Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року
14:01
В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців
13:42
Під час протестів у Франції затримали 95 осіб, 67 правоохоронців поранені
13:19
відеоКитайський зонд передав зібрані зразки з Місяця до орбітального комплексу
13:05
Контрабанда бурштину: правоохоронці зупинили вивезення 285 кг до Китаю
12:45
Рада зробить усе, щоб збільшити фінансування Збройних сил – Разумков
12:29
Опозиційні партії Молдови вийшли на спільний мітинг проти влади Додона
Усі новини...