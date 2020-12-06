Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

Неділя, 6 грудня 2020, 12:18

У квітні в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який окупанти планують наповнити за допомогою додаткових свердловин, незважаючи на те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на обіцянки так званого "міністра будівництва і архітектури" окупованого Криму Михайла Храмова

Деталі: Храмов стверджує, що на даний момент будується водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. При цьому, щоб наповнити водозабір, окупаційна влада планує пробурити 5 додаткових свердловин на додачу до трьох уже діючих.

Пряма мова: "Плануємо робочий пуск води 18 квітня наступного року. Протяжність цього водоводу 21 кілометр, діаметр - 500 мм, у дві нитки. Також в цей об'єкт входить насосна станція і облаштування самого водозабору.

Після завершення робіт "Кримгеологією" всього буде на цьому водозаборі 8 свердловин, які нам необхідно буде обв'язати, побудувати резервуари чистої води і за допомогою насосної станції доставити цю воду до Сімферополя".

Передісторія: Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, який призначений Кремлем "куратором" по окупованому Криму, повідомив, що "Росгеологія" планує до кінця року пробурити на півострові 30 свердловин.

Важливо: Масове буріння свердловин у Криму вже призвело до засолення багатьох прісноводних джерел. Ще у 2019 році цей факт визнала окупаційна влада Криму.

За даними місцевих чиновників, влітку 2019 року практично в усіх свердловинах Сімферопольського, а також Білогірського і Кіровського районів жорсткість і мінералізація води вже перевищувала норму вдвічі.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду

 

Теми: Кримводаокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців

Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

Російський олігарх втратив доступ до $1 млрд у швейцарському банку через санкції

Міністр Уруський про візит в офіс Кауфмана: "Це не якісь договорняки"

Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу

Загострення на Донбасі: війська Росії застосовують протитанкові ракетні комплекси

Усі новини...
Крим
Рок-музиканту Петру Мамонову заборонили в'їзд в Україну
Україна введе санкції проти архітекторів з Австрії, що зводять театр в Криму
Над окупованим Кримом пролетів великий український прапор
Останні новини
14:52
відеоУ Мінську й інших містах Білорусі затримали більше 40 людей, протести тривають
14:48
$14 млн на переробку кукурудзи: на Вінниччині запустили інвестиційний агропроект
14:32
інфографікаВибори у Кривому Розі: в "Опорі" назвали явку на 12:00 та перелік порушень
14:16
Глава МОЗ Німеччини розраховує на масову вакцинацію влітку наступного року
14:01
В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців
13:42
Під час протестів у Франції затримали 95 осіб, 67 правоохоронців поранені
13:19
відеоКитайський зонд передав зібрані зразки з Місяця до орбітального комплексу
13:05
Контрабанда бурштину: правоохоронці зупинили вивезення 285 кг до Китаю
12:45
Рада зробить усе, щоб збільшити фінансування Збройних сил – Разумков
12:29
Опозиційні партії Молдови вийшли на спільний мітинг проти влади Додона
Усі новини...