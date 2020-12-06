Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

У квітні в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який окупанти планують наповнити за допомогою додаткових свердловин, незважаючи на те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на обіцянки так званого "міністра будівництва і архітектури" окупованого Криму Михайла Храмова

Деталі: Храмов стверджує, що на даний момент будується водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. При цьому, щоб наповнити водозабір, окупаційна влада планує пробурити 5 додаткових свердловин на додачу до трьох уже діючих.

Пряма мова: "Плануємо робочий пуск води 18 квітня наступного року. Протяжність цього водоводу 21 кілометр, діаметр - 500 мм, у дві нитки. Також в цей об'єкт входить насосна станція і облаштування самого водозабору.

Після завершення робіт "Кримгеологією" всього буде на цьому водозаборі 8 свердловин, які нам необхідно буде обв'язати, побудувати резервуари чистої води і за допомогою насосної станції доставити цю воду до Сімферополя".

Передісторія: Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, який призначений Кремлем "куратором" по окупованому Криму, повідомив, що "Росгеологія" планує до кінця року пробурити на півострові 30 свердловин.

Важливо: Масове буріння свердловин у Криму вже призвело до засолення багатьох прісноводних джерел. Ще у 2019 році цей факт визнала окупаційна влада Криму.

За даними місцевих чиновників, влітку 2019 року практично в усіх свердловинах Сімферопольського, а також Білогірського і Кіровського районів жорсткість і мінералізація води вже перевищувала норму вдвічі.

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