Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

Неділя, 6 грудня 2020, 11:18
Окупанти обіцяють жителям Криму воду з додаткових джерел

У квітні в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який окупанти планують наповнити за допомогою додаткових свердловин, незважаючи на те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на обіцянки так званого "міністра будівництва і архітектури" окупованого Криму Михайла Храмова

Деталі: Храмов стверджує, що на даний момент будується водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. При цьому, щоб наповнити водозабір, окупаційна влада планує пробурити 5 додаткових свердловин на додачу до трьох уже діючих.

Пряма мова: "Плануємо робочий пуск води 18 квітня наступного року. Протяжність цього водоводу 21 кілометр, діаметр - 500 мм, у дві нитки. Також в цей об'єкт входить насосна станція і облаштування самого водозабору.

Після завершення робіт "Кримгеологією" всього буде на цьому водозаборі 8 свердловин, які нам необхідно буде обв'язати, побудувати резервуари чистої води і за допомогою насосної станції доставити цю воду до Сімферополя".

Передісторія: Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, який призначений Кремлем "куратором" по окупованому Криму, повідомив, що "Росгеологія" планує до кінця року пробурити на півострові 30 свердловин.

Важливо: Масове буріння свердловин у Криму вже призвело до засолення багатьох прісноводних джерел. Ще у 2019 році цей факт визнала окупаційна влада Криму.

За даними місцевих чиновників, влітку 2019 року практично в усіх свердловинах Сімферопольського, а також Білогірського і Кіровського районів жорсткість і мінералізація води вже перевищувала норму вдвічі.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду

 

Теми: Кримводаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Крим
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: