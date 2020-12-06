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В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців

Неділя, 6 грудня 2020, 13:01
В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців

Уряд Кіпру ухвалив оновлений план щодо поступового відновлення польотів. Послаблення обмежень відбудеться на початку весни.

Джерело: Громадське з посиланням на повідомлення влади Кіпру

Деталі: Нові правила набудуть чинності 1 березня 2021 року. Влада змінила назви категорій, яким дозволяють в'їзд до країни:

- "зелена" зона — усі країни ЄС; звідти туристи можуть без обмежень прилітати в аеропорти Лімасола і Пафоса;

- "помаранчева" зона — країни Європейського економічного простору, зокрема Велика Британія та Швейцарія; перед посадкою на літак до Кіпру потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж 72 годин до прибуття;

- "червона" зона — країни поза ЄС, зокрема це й Україна, Росія, Ізраїль, ОАЄ, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Єгипет, Білорусь. Громадяни з цих країн мають зробити два ПЛР-тести: один за 72 години до вильоту, другий — в аеропорту після прибуття. Самоізоляція не передбачена;

- "сіра" зона — усі країни, які не потрапили у три попередні категорії. З них дозволять прилітати лише громадянам Кіпру, іноземцям із дозволом на проживання у Кіпрі та власникам спеціальних дозволів (наприклад, близьким родичам громадян Кіпру). Після прильоту їм доведеться 14 днів провести на ізоляції.

До 1 березня у Кіпрі діятиме чинна система, за якою країни розподілені на три категорії: A, B і С. Україна відноситься до категорії C. Це означає, що зараз в’їзд дозволений лише окремим категоріям: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру; резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання; найближчим родичам (діти, батьки) людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї; люди, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією; люди, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.

"Українська правда" у Threads

Теми: туризмКіпрУкраїна
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