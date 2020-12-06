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Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Росія відреагувала

Неділя, 6 грудня 2020, 15:19

Держдепартамент CША тепер вважає уродженцями Японії людей, що народилися на Південних Курилах. У відповідь на це Росія закликала Сполучені Штати "знати червоні лінії".

Джерело: японська газета Hokkaido Shimbun з посиланням на правила проведення розіграшів грін-карт, МЗС Росії у Twitter

Деталі: В інструкції Держдепу для бажаючих взяти участь у програмі Diversity Visa відзначається, що люди, які народилися на островах Хабомаї, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, відносяться до Японії. А особи, які народилися на Південному Сахаліні, відносяться до Росії.

Через таку позицію російський МЗС звинуватив США в тому, що американці нібито ставлять під сумнів підсумки Другої Світової війни і "заохочують реваншизм".

Дослівно МЗС РФ: "Потрібен ще один доказ, що США - ревізіоністська держава? За рішенням 1945 року Курильські острови відійшли СРСР... Знайте свої кордони і "червоні лінії".

Довідка: Японія претендує на Південнокурильські острови по Трактату про торгівлю і кордони 1855 року. В Японії територіальну суперечку з РФ офіційно називають питанням про "північні території". При цьому Росія наполягає на тому, що Курили увійшли до складу СРСР за результатами Другої світової війни.

Теми: РосіяЯпоніяСША


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