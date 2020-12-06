Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мінську затримали понад 300 осіб

Неділя, 6 грудня 2020, 19:21
TUT.BY

У міліції Мінська повідомили, що за порушення законодавства про масові заходи в місті у неділю затримано більше 300 осіб.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому, правозахисний центр "Весна"

Дослівно ГУВС: "Сьогодні з 12.00 до 15.00 у різних районах столиці зібралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики. У деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину (пр. Партизанський, вул. Голубева, вул. Єсеніна та інші місця). Вжито заходів щодо припинення подібних дій".

Деталі: У міліції повідомили, що на території Мінська затримано понад 300 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес за ст.23.34 КоАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Відзначається, що деякі з затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив "законним вимогам правоохоронців".

 

Санкція статей за "участь у несанкціонованих масових заходах" і "непокору законним вимогами співробітників міліції" передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту.

Разом з тим, станом на 19:15 правозахисний центр "Весна" опублікував імена 215 затриманих у Білорусі в неділю, список доповнюється.

Що передувало: У Білорусі в неділю пройшли "дворові марші" протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства силовиків, силовики проводили затримання.

Теми: Білорусьакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Явка на виборах у Кривому Розі склала близько 35%

У Мінську затримали понад 300 осіб

фотоЗеленський зустрівся з військовими на Донбасі

Повний перелік обмежень локдауну буде відомий у середу – Шмигаль

Держдеп США визнав народжених на Курилах японцями, Росія відреагувала

В уряді Кіпру вирішили, коли відкриють кордон для українців

Усі новини...
Білорусь
У Мінську й інших містах Білорусі знову проходять затримання
Усіх журналістів білоруського ЗМІ викликали на допит у кримінальній справі
У Тихановської показали 6 сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі
Останні новини
21:11
Явка на виборах у Кривому Розі склала близько 35%
20:30
Вибори у Кривому Розі: поліція відкрила 2 провадження
20:00
відеоДень ЗСУ: в напрямку Горлівки полетів прапор України
19:21
У Мінську затримали понад 300 осіб
19:12
Новини економіки: Північний потік та арбітраж проти України по "Мотор Січ"
18:43
На Київщині впав літак, є постраждалі
18:10
У День ЗСУ на Донбасі зберігається повна тиша
17:59
Баварія скасувала послаблення коронавірусних обмежень на Новий рік
17:43
фотоЗеленський зустрівся з військовими на Донбасі
17:38
Спогади про "банкопад": Бахматюк розповів, що спочатку хотів зробити з VAB Банком
Усі новини...