У Мінську затримали понад 300 осіб

У міліції Мінська повідомили, що за порушення законодавства про масові заходи в місті у неділю затримано більше 300 осіб.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на ГУВС Мінміськвиконкому, правозахисний центр "Весна"

Дослівно ГУВС: "Сьогодні з 12.00 до 15.00 у різних районах столиці зібралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики. У деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину (пр. Партизанський, вул. Голубева, вул. Єсеніна та інші місця). Вжито заходів щодо припинення подібних дій".

Деталі: У міліції повідомили, що на території Мінська затримано понад 300 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес за ст.23.34 КоАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Відзначається, що деякі з затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив "законним вимогам правоохоронців".

Санкція статей за "участь у несанкціонованих масових заходах" і "непокору законним вимогами співробітників міліції" передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту.

Разом з тим, станом на 19:15 правозахисний центр "Весна" опублікував імена 215 затриманих у Білорусі в неділю, список доповнюється.

Що передувало: У Білорусі в неділю пройшли "дворові марші" протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства силовиків, силовики проводили затримання.