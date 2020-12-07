Партія угорців показово покинула засідання Закарпатської облради
Понеділок, 7 грудня 2020, 12:49
Політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської обласної ради.
Джерело: mukachevo.net
Деталі: Партія закарпатських угорців відмовилася обирати голову Закарпатської облради і покинула сесійну залу.
Перед голосуванням, представник партії заявив, що вони не будуть голосувати за главу облради через політичні переслідування.
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