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Партія угорців показово покинула засідання Закарпатської облради

Понеділок, 7 грудня 2020, 12:49
Партія угорців показово покинула засідання Закарпатської облради
mukachevo.net

Політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської обласної ради.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Партія закарпатських угорців відмовилася обирати голову Закарпатської облради і покинула сесійну залу.

Перед голосуванням, представник партії заявив, що вони не будуть голосувати за главу облради через політичні переслідування.

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"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЗакарпаттяскандалмісцева влада
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