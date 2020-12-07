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Представник омбудсмена Ради побився в готелі на Донбасі

Понеділок, 7 грудня 2020, 15:31

Представник омбудсмена Верховної Ради щодо дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей Павло Лисянський побився з працівником готельного комплексу на Донеччині, його відсторонено на час службової перевірки.

Джерело: уповноважений від ВР з прав людини Людмила Денісова, телеканал ТV7 Маріуполь

Деталі: У ЗМІ з’явилася інформація та відео інциденту, який стався  5 грудня 2020 року між Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх", розташованого у місті Святогірськ.

Денісова каже, що в неділю вранці Лисянський особисто поінформував її про зазначений випадок.

Пряма мова: "Наразі мною ухвалено рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на зазначений період.

За результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи реагування".

Українська правда
Теми: права людиниДонбас


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