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Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Понеділок, 7 грудня 2020, 19:43
УАФ

Національна збірна України дізналася суперників у кваліфікації до ЧС-2022 з футболу, що пройде в Катарі. Підопічні Андрія Шевченка  будуть грати у групі D разом з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцоговини та Казахстану.

Жеребкування пройшло у Цюріху в понеділок 7 грудня.

Додамо, що збірна України при жеребкуванні знаходилася у другому кошику.

Після результатів жеребкування команди розділили на десять груп. До фінальної стадії чемпіонату світу вийдуть усі переможці груп. Команди, що зайняли другі місця зможуть поборотися за путівки на чемпіонат світу через плей-офф.

Старт відбору до ЧС-2022 року призначений на березень 2021 року.

Повні результати жеребування:

Група А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарери

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Маріно

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

 

Микола Аврамчук для УП


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