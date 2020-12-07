Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Понеділок, 7 грудня 2020, 18:43
Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022
УАФ

Національна збірна України дізналася суперників у кваліфікації до ЧС-2022 з футболу, що пройде в Катарі. Підопічні Андрія Шевченка  будуть грати у групі D разом з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцоговини та Казахстану.

Жеребкування пройшло у Цюріху в понеділок 7 грудня.

Додамо, що збірна України при жеребкуванні знаходилася у другому кошику.

Після результатів жеребкування команди розділили на десять груп. До фінальної стадії чемпіонату світу вийдуть усі переможці груп. Команди, що зайняли другі місця зможуть поборотися за путівки на чемпіонат світу через плей-офф.

Старт відбору до ЧС-2022 року призначений на березень 2021 року.

Повні результати жеребування:

Група А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарери

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Маріно

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

 

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: