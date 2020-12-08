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Пентагон вперше очолить афроамериканець — ЗМІ

Вівторок, 8 грудня 2020, 02:51
Пентагон вперше очолить афроамериканець — ЗМІ
Фото Байдена і генерала Ллойда Остіна 29 листопада 2011

Обраний президент США Джо Байден планує призначити міністром оборони відставного генерала Ллойда Остіна.

Джерело: CNN з посиланням на джерело, знайоме з рішенням. Politico з посиланням на три обізнаних джерела. Axios з посиланням на інформовані джерела

Деталі: Якщо вибір впаде на Остіна, він стане першим темношкірим міністром оборони в американській історії.

Довідка: Остін — колишній глава Центрального командування США. Він звільнився з армії в 2016 році.

Що передувало: Вперше про можливе призначення Ллойда Остіна в Пентагон 28 листопада повідомило видання Axios.

Найбільш вірогідною кандидатурою вважалася колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной, але джерела видання кажуть, що інші чинники, такі як раса, досвід і рівень комфорту для Байдена відіграють важливу роль.

Нагадаємо: Байден вже визначився із кандидатами на посаду державного секретаря і радника з питань національної оборони.

Детальніше читайте у статті - Дипломатія і безпека після Трампа: хто має отримати ключові посади за президента Байдена

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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