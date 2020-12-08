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Прем’єр Румунії Орбан подав у відставку після невдачі своєї партії на виборах

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:51

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан подав у відставку після невтішного результату його партії на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

За попередніми підрахунками, вибори виграли соціал-демократи, яких очолював нині ув’язнений за зловживання владою Лівіу Драгня. Вони отримали 30,2% голосів на виборах до Сенату і 29,8% до Палати депутатів. 

Правляча Національ-ліберальна партія Людовіка Орбана зайняла друге місце з 25,5% і 25,11%. Незважаючи на виграш опонентів, Орбан сказав, що він все ще сподівається на формування коаліції його партією.

Малоймовірно, що соціал-демократи зможуть сформувати уряд, оскільки у Націонал-ліберальної партії більше потенційних союзників. 

Правоцентристський альянс USR-PLUS, який посів третє місце, як вважається, сформує коаліцію з націонал-лібералами Орбана. 

Третьою партією, яка може увійти до ймовірної ​​правоцентристської коаліції, є Демократичний альянс угорців в Румунії, що посів п’яте місце на виборах.

До складу румунського парламенту також вперше ввійде ультраправа націоналістична партія "Альянс за румунську єдність".

Міністр оборони в уряді Орбана Ніколае Чука був призначений тимчасовим прем'єр-міністром.

За повідомленнями ЗМІ, нинішній глава служби внутрішньої безпеки Румунії (SRI) Едуард Хеллвіг є одним з вірогідних кандидатів у прем’єр-міністри. Лідер USR-PLUS Дачіан Чолош заявив, що він також зацікавлений бути прем'єр-міністром.

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Теми: Румуніявибори


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