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Штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:32
Штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди

У вівторок на заході, півдні та сході України синоптики прогнозують сильні пориви вітру, а біля акваторії Азовського моря вітер посилиться до 25-30 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: 8 грудня у західних, південних та південно-східних областях синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

 

Крім того, у вівторок в акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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