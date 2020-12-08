Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

Вівторок, 8 грудня 2020, 08:40
Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримала Маргарет Кінан з містечка Енніскіллен. Жінка заявила, що для неї "велика честь" отримати щеплення в університетській лікарні Ковентрі о 6:31 ранку.

Жінка сказала, що бути першою для неї стало "привілеєм" і "найкращим раннім подарунком на день народження, якого вона могла побажати", оскільки це означає, що вона зможе провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році після того, як більшу частину року вона була одна. Наступного тижня жінці виповниться 91 рік.

Жінка стала першою людиною в світі, яку вакцинували препаратом Pfizer/BioNTech в рамках програми масової вакцинації. До цього часу вакцину вводили лише в рамках клінічних випробувань.

 

Через 21 день Маргарет Кінан отримає ще один укол і тоді вакцинація вважатиметься для неї завершеною.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 

Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників

Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіякоронавірусвакцинаціяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: