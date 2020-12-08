Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

Вівторок, 8 грудня 2020, 09:40

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримала Маргарет Кінан з містечка Енніскіллен. Жінка заявила, що для неї "велика честь" отримати щеплення в університетській лікарні Ковентрі о 6:31 ранку.

Жінка сказала, що бути першою для неї стало "привілеєм" і "найкращим раннім подарунком на день народження, якого вона могла побажати", оскільки це означає, що вона зможе провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році після того, як більшу частину року вона була одна. Наступного тижня жінці виповниться 91 рік.

Жінка стала першою людиною в світі, яку вакцинували препаратом Pfizer/BioNTech в рамках програми масової вакцинації. До цього часу вакцину вводили лише в рамках клінічних випробувань.

 

Через 21 день Маргарет Кінан отримає ще один укол і тоді вакцинація вважатиметься для неї завершеною.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. 

Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників

Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз. 

Теми: Велика БританіякоронавірусвакцинаціяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни відмовилися від зустрічі з ДПСУ щодо ситуації з "убивством на кордоні"

Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни

Офіс генпрокурора викликали на комітет: вимагають звіту

фотоБританія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

Позитивна тенденція: одужань від COVID знову більше, ніж нових хворих

"Слуга народу" програв на виборах мера у Кривому Розі – ТВК

Усі новини...
Велика Британія
Британія першою на Заході починає вакцинацію від коронавірусу
Brexit: Лондон і Брюссель відновлюють переговори
Локдаун 2.0. Як Італія та Велика Британія переживають локдаун
Останні новини
14:56
У листопаді авіаперевезення становили лише 43% минулорічних обсягів
14:47
ВАКС відмовився міняти запобіжний захід Гладковському 
14:47
Зеленський призначив винороба новим главою Закарпаття
14:40
фотоГрався з сірниками: на Львівщині загинула дитина, яку мати залишила без нагляду
14:39
З України намагалися вивезти складові зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" - СБУ
14:31
Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 15 грудня – нардеп
14:28
У левів зоопарку Барселони виявили коронавірус
14:04
Морозець поступиться місцем теплому повітрю до четверга
14:01
"МАУ" Коломойського просить Зеленського вплинути на надання компанії стабкредиту
13:48
Китайська вакцина від COVID показала ефективність до 97%
Усі новини...