Британія розпочала масову вакцинацію зі щеплення 90-літньої жінки

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримала Маргарет Кінан з містечка Енніскіллен. Жінка заявила, що для неї "велика честь" отримати щеплення в університетській лікарні Ковентрі о 6:31 ранку.

Жінка сказала, що бути першою для неї стало "привілеєм" і "найкращим раннім подарунком на день народження, якого вона могла побажати", оскільки це означає, що вона зможе провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році після того, як більшу частину року вона була одна. Наступного тижня жінці виповниться 91 рік.

Жінка стала першою людиною в світі, яку вакцинували препаратом Pfizer/BioNTech в рамках програми масової вакцинації. До цього часу вакцину вводили лише в рамках клінічних випробувань.

Через 21 день Маргарет Кінан отримає ще один укол і тоді вакцинація вважатиметься для неї завершеною.

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Першими провакцинують людей, старших за 80 років, жителів будинків для літніх людей та їхніх працівників, а також деяких медичних працівників

Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз.