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Білорусь попередила про затримки при перетині кордону з Україною

Вівторок, 8 грудня 2020, 10:09

У Білорусі попередили про можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону через електромонтажні роботи в пункті пропуску "Нова Гута".

Джерело: співрозмовники Гомельської митниці в коментарі білоруському державному виданню БЕЛТА

Дослівно: "У пункті пропуску "Нова Гута" (суміжний український - "Нові Яриловичі") 8 грудня будуть проводитися електромонтажні роботи з 13.00 до 15.00.

У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами та громадянами".

Деталі: Митниця Білорусі просить враховувати інформацію при плануванні маршруту і по можливості вибирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Україною.

Теми: БілоруськордонУкраїна


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