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У Севастополі окупанти вивісили привітання з Леніним і Сталіним

Вівторок, 8 грудня 2020, 09:25
У Севастополі окупанти вивісили привітання з Леніним і Сталіним
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У центрі Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами радянських вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Джерело: кореспондент "Крим.Реаліі"

Деталі: Банер вивісили неподалік від офісу місцевого осередку Компартії (КПРФ).

Між портретами Сталіна й Леніна зобразили нагороду радянського періоду – Орден Перемоги. Вінчає композицію напис "З Новим роком!".

Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста ввели комуністи після окупації Криму й Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську та Сталіна.

У вересні в центрі Севастополя невідомі порізали банер із зображенням Сталіна.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримСталінЛенінкомунізм
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