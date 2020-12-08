Військові отримали модернізований МіГ-29: має ракети, бомби і захист від ЗРК

Держпідприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" модернізувало винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1 і передало його військовим.

Джерело: сайт "Укроборонпрому", Повітряне командування "Центр" у Facebook

Дослівно "Укроборонпром": "Модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем".

Деталі: МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою.

Винищувач озброєний 30-мм автоматичною гарматою, ракетами типу "повітря-повітря" для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомбами та блоками некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей.

Фото: Повітряне командування "Центр"

Літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.

Як повідомляє Повітряне командування "Центр", 7 грудня винищувач прибув до місця дислокації – його отримала бригада тактичної авіації м. Васильків.