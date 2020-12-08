Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни

5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова голови МОЗ: "На минулому тижні, в п’ятницю, я підписав технічні документи з глобальною ініціативою COVAX на отримання вакцини. Ми повинні її отримати в першому півріччі 2021 році, розраховуємо на кінець першого – початок другого кварталу. Ми повинні отримати 8 млн доз.

Ми наполегливо працюємо над якомога швидшим отриманням вакцини. Ми склали графіки вакцинації. Ми розклали всіх людей по пріоритетах.

Вважаємо, що пріоритетними групами населення повинні бути люди, які входять до групи ризику… це наші медики, наші освітяни, працівники Нацполіції та група ризику за віком та станом здоров’я – люди, які мають супутні захворювання та старші 60 років".

Деталі: Центр громадського здоров’я зібрав дані для формування заявки, щоб Україна отримала дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Це 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19.

На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

Паралельно відбулася серія консультацій щодо логістичних питань із Державним експертним центром, Держлікслужбою, операторами авіасполучення, ДП "Укрвакцина", з фармацевтичними підприємствами та складськими приміщеннями.

ЦГЗ зібрав інформацію щодо потужностей і логістичної спроможності держави, провів аудит холодильного обладнання в країні й сформував спільну базу даних про нього.

В. о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін сказав, що Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19.

За його словами, "перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати".

Зараз триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати. зазначив Кузін.

Оскільки участь у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, уряд веде переговори з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету.

На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX, зазначив Кузін.

Довідка: COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

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