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У левів зоопарку Барселони виявили коронавірус

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:28

У чотирьох левів в зоопарку Барселони результати тесту підтвердили COVID-19. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Це другий відомий випадок, коли великі тварини з родини котячих заразилися коронавірусом.

Три самки на ім'я Зала, Німа і Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми коронавірусу.

Двоє співробітників зоопарку також отримали позитивний результат тесту після того, як спалах виявили у минулому місяці. Наразі влада розслідує, як могли заразитися леви.

"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їхнім легким клінічним станом, схожим на дуже легке захворювання на грип, за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження. Тварини відреагували добре", - заявили у зоопарку Барселони.

Чотирирічний самець і самки, яким виповнилося 16 років, не контактували з іншими тваринами в зоопарку, який залишається відкритим для відвідувачів.

Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де в квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це єдиний інший зоопарк, де відомо, що великі тварини з родини котячих заразилися. Усі вони одужали.

Теми: коронавірусЄвропа


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