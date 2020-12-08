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Киянин судиться з мерією: не забезпечила його масками

Вівторок, 8 грудня 2020, 14:57
Фото ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації через незабезпечення його медичними масками на період карантину.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Деталі: Киянин звернувся до суду, бо вважає, що профілактичні та протиепідемічні заходи мають фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

В ОАСК нагадали, що у їх провадженні вже перебуває справа за позовом до Кабміну про незабезпечення позивача на період карантину медичними масками.

Українська правда
Теми: карантинОАСКкоронавірусмісцева влада


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