Розбійник під час затримання кинув гранату і стріляв: поранені два бійці КОРД

Двоє бійців КОРДу отримали поранення під час затримання злочинної групи, яка вчиняла розбійні напади на будинки у Київській області.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Під час поліцейської операції із затримання особливо небезпечних зловмисників двоє бійців КОРДу поліції Київщини отримали поранення, проте знешкодили та затримали організовану групу нападників".

Деталі: Правоохоронці встановили, що організовував злочинну групу 28-річний житель Баришівського району. Він координував дії угрупування, підшукував об’єкти для нападів та розподіляв між учасниками групи кошти, здобуті злочинним шляхом, брав участь у нападах та збував викрадені цінності і речі.

Під час затримання злодій почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців.

Поліцейські також застосували зброю і поранили зловмисника в ноги. Крім того, у результаті вибуху травм зазнав його подільник.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи. Зокрема, пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Під час обшуків за місцем проживання учасників групи вилучили авто, номерні знаки, документи та техніку.

Трьох учасників злочинної групи затримали. Вони виявились мешканцями Баришівського району 31, 29 та 28 років. Усі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом замаху на вбивство працівників поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ та обрання запобіжних заходів.