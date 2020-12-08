Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Туреччини поїде у Баку на парад, присвячений перемозі у війні за Карабах

Вівторок, 8 грудня 2020, 18:23

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у параді, який Азербайджан організовує для святкування своєї перемоги у війні за Карабах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Дводенний візит турецького лідера відбудеться на запрошення президента Азербайджану Ільхама Алієва та розпочнеться 9 грудня. Сам парад відбудеться 10 грудня. 

Окрім участі у параді, планується обговорення "регіональних та міжнародних питань" і підписання двосторонніх документів. 

Туреччина підтримує Азербайджан у конфлікті в Нагірному Карабаху і критикує співголів так званої Мінської групи ОБСЄ - США, Францію та Росію - за те, що вони не врегулювали тривалий конфлікт за десятиліття посередництва. 

Нагадаємо, бої за Нагірний Карабах закінчилися підписанням 10 листопада угоди між Вірменією, Азербайджаном та Росією, яку у Вірменії багато хто сприйняв як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...