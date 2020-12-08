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Forbes назвав майбутню віцепрезидентку США третьою найвпливовішою жінкою світу

Вівторок, 8 грудня 2020, 18:58
Forbes назвав майбутню віцепрезидентку США третьою найвпливовішою жінкою світу

Майбутня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Forbes і посіла одразу третє місце.

Джерело: Forbes

Деталі: До рейтингу, який оприлюднюють вже 17 рік, потрапили жінки з 30 країн, та які народилися у чотирьох поколіннях. Серед них 10 глав держав.

Цього року 17 жінок потрапили до рейтингу вперше. Українок у цій сотні немає.

Перше місце десятий рік поспіль посідає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Друге – глава Європейського центробанку Крістін Лагард.

Третє – Гарріс, яка потрапила до переліку вперше завдяки своєму "стрімкому входженню в політику США".

На четвертому місці президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а на п’ятому – дружина Білла Гейтса Мелінда Гейтс, бізнесвумен та філантроп.

Читайте також: Перша віце: як змінило і як змінить США обрання Камали Гарріс

 

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Теми: СШАрейтингБайден
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