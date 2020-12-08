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ООН висловила співчуття українцям у зв’язку зі смертю миротворця у Конго

Вівторок, 8 грудня 2020, 20:40

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття українському народові у зв'язку зі смертю від коронавірусу старшого лейтенанта ЗСУ Олександра Бривка, який виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН у Демократичній Республіці Конго.

Джерело: лист генсека ООН до президента Володимира Зеленського

Пряма мова Гутерріша: "Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго".

Деталі: Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців.

Передісторія: Командування медичних сил ЗСУ повідомляло, що 22 листопада від коронавірусу помер Бривко. Зазначається, що він захворів на COVID 7 листопада, а був шпиталізований з температурою лише 14 листопада.

Через 2 дні через погіршення стану здоров’я його перевели до реанімації, де він і помер.

 

Українська правда
Теми: ООНЗеленський


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