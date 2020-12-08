У центрі Києва зарізали людину
Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у центрі столиці.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва, "Київ оперативний"
Дослівно: "О 20:10 до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт між невідомими у центральній частині міста.
Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці.
Учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного".
Деталі: Кримінальну справу відкрили за статтею "умисне вбивство", триває розслідування.
"Київ оперативний" повідомляє, що чоловіка зарізали поблизу входу до метро Майдан Незалежності.
У самому центрі міста, поблизу із входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. В ході цієї бійки один...Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 грудня 2020 р.
Нагадаємо: Правоохоронці затримали трьох осіб, які підозрюються у вчиненні умисного вбивства 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка з метою заволодіння майном. Поліцейські встановили, що до злочину причетний ще один фігурант.