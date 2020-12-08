Прокуратура вимагає для експрезидента Франції Саркозі 4 роки ув’язнення

Національна фінансова прокуратура зажадала для експрезидента Франції Ніколя Саркозі чотири роки в'язниці, з яких два роки умовно.

Джерело: глава прокуратури Жан-Франсуа Бонер, якого цитує BFMTV

Пряма мова Бонера: "Як і у всіх людей в нашій країні, у колишнього очільника держави є права, які слід поважати, але він також (...) повинен сам поважати закон, тому що це і є "верховенство закону".

Деталі: У числі обвинувачених у цій справі також проходять адвокат Саркозі Тьєррі Ерзог і колишній високопоставлений співробітник Касаційного суду Жильбер Азібер. Для кожного з них прокуратура зажадала аналогічне за терміном покарання.

Нагадаємо: 65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з’явиться на лаві підсудних.