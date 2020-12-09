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Конгрес підтримав посилення санкцій проти "Північного потоку 2"

Середа, 9 грудня 2020, 06:01

Нижня палата Конгресу проголосувала за прийняття оборонного бюджету США на 2021 рік, який включає посилення санкцій проти Північного потоку 2. Законопроект підтримали 289 із 431 членів Палати представників.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Санкції проти "Північного потоку 2" та "Турецького потоку" включають в себе введення обмежень за сприяння продажу, оренді або наданні трубоукладального обладнання для будівництва газопроводів, наданню страхування та перестрахування.

Під санкції також потраплять послуги або приміщення для технічної модернізації судів, пов'язаних із будівництвом газопроводів.

Що передувало: Влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія планує створити спеціальний фонд, який будуть використовувати для продовження будівництва російського газопроводу в обхід санкцій США.

Нагадаємо: 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2"

Теми: Росіясанкції


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