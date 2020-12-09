ThisHappened: у 2020 році найбільш згадуваними в Twitter були Ілон Маск, Трамп і BTS

Соцмережа Twitter опублікувала звіт про найпопулярніші твіти року, що минає, а також поділилися інформацією про те, які люди і теми були найбільш цікаві користувачам.

Джерело: звіт Twitter за 2020 рік

Деталі: Найбільш популярні хештеги 2020 — #COVID19 (майже 400 мільйонів згадувань) #BlackLivesMatter #StayHome.

Найпопулярніші емодзі у 2020.

Найбільше ретвітів у 2020 набрала публікація про смерть актора Чедвіка Боузман, вона ж стала найпопулярнішою за час роботи Twitter, набравши понад 7 мільйонів реакцій.

На четвертому місці в топі ретвітів.

Найбільш згадувані люди в Twitter за 2020.