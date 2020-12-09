#ThisHappened: у 2020 році найбільш згадуваними в Twitter були Ілон Маск, Трамп і BTS
Середа, 9 грудня 2020, 07:16
Соцмережа Twitter опублікувала звіт про найпопулярніші твіти року, що минає, а також поділилися інформацією про те, які люди і теми були найбільш цікаві користувачам.
Джерело: звіт Twitter за 2020 рік
Деталі: Найбільш популярні хештеги 2020 — #COVID19 (майже 400 мільйонів згадувань) #BlackLivesMatter #StayHome.
Найпопулярніші емодзі у 2020.
Найбільше ретвітів у 2020 набрала публікація про смерть актора Чедвіка Боузман, вона ж стала найпопулярнішою за час роботи Twitter, набравши понад 7 мільйонів реакцій.
August 29, 2020
На четвертому місці в топі ретвітів.
Quarantine day 6. pic.twitter.com/er652Oy3Ki— jamie (@gnuman1979) March 16, 2020
Найбільш згадувані люди в Twitter за 2020.