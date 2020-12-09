12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні 8 грудня, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО, дашборд УП

Деталі: Вдруге поспіль цього тижня одужали більше людей, ніж отримали підтвердження діагнозу. Така ж ситуація тричі спостерігалася минулого тижня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Летальних випадків від COVID у вівторок найбільше зареєстрували у Києві (34), Дніпропетровській (32), Одеській (22), Львівській (21), Хмельницькій (20), Київській (16) областях.

Серед тих, у кого коронавірус підтвердився напередодні, 654 дитини та 682 медпрацівники.

За останню добу здійснено 58 271 тестування: методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.

За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 845 343 осіб, з них 451 118 осіб одужали, але 14 204 померли.

За офіційною статистикою, зараз коронавірус має 380 021 житель України.

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