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COVID в Україні: одужань знову більше за нових випадків, але 276 смертей 

Середа, 9 грудня 2020, 08:16

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні 8 грудня, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО, дашборд УП

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Серед тих, у кого коронавірус підтвердився напередодні, 654 дитини та 682 медпрацівники.

За останню добу здійснено 58 271 тестування: методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.

 

За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 845 343 осіб, з них 451 118 осіб одужали, але 14 204 померли.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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