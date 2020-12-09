Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні зафіксовано антирекорд смертей від COVID на тлі позитивної тенденції

Середа, 9 грудня 2020, 07:16
В Україні зафіксовано антирекорд смертей від COVID на тлі позитивної тенденції
УП

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні 8 грудня, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО, дашборд УП

Деталі: Вдруге поспіль цього тижня одужали більше людей, ніж отримали підтвердження діагнозу. Така ж ситуація тричі спостерігалася минулого тижня. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Летальних випадків від COVID у вівторок найбільше зареєстрували у Києві (34), Дніпропетровській (32), Одеській (22), Львівській (21), Хмельницькій (20), Київській (16) областях.

Серед тих, у кого коронавірус підтвердився напередодні, 654 дитини та 682 медпрацівники.

За останню добу здійснено 58 271 тестування: методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.

 

За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 845 343 осіб, з них 451 118 осіб одужали, але 14 204 померли.

За офіційною статистикою, зараз коронавірус має 380 021 житель України.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: