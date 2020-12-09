У Полтаві гасять пожежу в кінотеатрі: знайшли тіло чоловіка

Під час гасіння пожежі у будівлі кінотеатру ім. Котляревського у Полтаві вогнеборці знайшли труп невідомого чоловіка.

Джерело: "Полтавщина", ДСНС, відео PTV Полтавське телебачення

Деталі: Тіло, яке лежало на сходовому марші між 1 та 2 поверхом, сильно обгоріло, тому особу поки встановити не вдалося.

Місцеві журналісти зазначають, що Інформацію підтвердили в управлінні ДСНС і в поліції міста.

Пожежа виникла вночі на літньому майданчику кафе на вулиці Соборності в Полтаві.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе на площі близько 150 кв. м, також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

Представник орендаря будівлі повідомила правоохоронцям, що приміщення "Терраси" та "Версаля" зачинилися о 12 годині, сторонніх людей у них не було. Охоронці на ніч не залишаються, адже усі приміщення під’єднані до сигналізації.

Станом на 11 годину пожежу локалізували, продовжується її ліквідація.