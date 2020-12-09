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Четверо чоловіків викрали юриста у Києві

Середа, 9 грудня 2020, 12:27
Четверо чоловіків викрали юриста у Києві
Фото Нацполіції

Столичні правоохоронці затримали 4 осіб за підозрою у викраденні людини з метою сплати неіснуючого боргу.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно: "Причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу – 800 тисяч доларів. Чотирьох фігурантів, двоє із яких іноземці, затримано. Встановлюються інші учасники злочинної групи".

Деталі: Про невідомих, які 8 грудня на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці силою заштовхали чоловіка в авто і поїхали у невідомому напрямку, повідомив свідок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план.

Невдовзі розшукувану іномарку виявили у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік.

Чотирьох зловмисників затримали. 

 

Відзначається, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми.

Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному авто, то його силою заштовхали у його ж машину та зникли.

Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу і змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів.

У юриста відібрали два мобільні телефони, гроші та техпаспорт на автомобіль.

За цими фактами відкрили провадження за чотирма статтями ККУ: розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

Поліція проводить слідчі дії і встановлює інших учасників злочинної групи.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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