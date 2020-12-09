Розтрата у банку Жеваго: арештоване майно передали до АРМА

Офіс генпрокурора передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно у провадженні щодо розтрати коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн.

Джерело: ОГП

Дослівно: "До переданих активів увійшли оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис м кв.

У разі ухвалення судового рішення про конфіскацію, активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету. Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарному власникові банку".

Деталі: Повідомляється, що мова йде про корпоративні права, гроші та 26 об’єктів нерухомості. Усе це передали до АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

Слідство встановило, що офшорна компанія, пов’язана із кінцевим бенефіціарним власником банку, у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

Згодом між українським банком та іноземними банками уклали договори застави на суму понад 113 млн доларів.

Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.



У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією, за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн. доларів, що на той час еквівалентно 2,5 млрд грн. Це вплинуло на ліквідність банку і призвело до процедури ліквідації фінустанови.



У рамках кримінального провадження повідомлено про підозру 8 особам: кінцевому бенефіціарному власникові, голові правління банку та керівництву фінустанови.

Наразі триває процес з виявлення та передачі в АРМА активів осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Передісторія:

Бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго. Він був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) та як самовисуванець. У 2019 році балотувався до парламенту в Горішніх Плавнях (150-й округ), але програв "слузі народу" Олексію Мовчану.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".

27 вересня 2019 року Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, бо він не прийшов на допит.

9 жовтня 2019 року директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу у Києві повідомив, що колишнього народного депутата Костянтина Жеваго оголосили в розшук по Україні і планують оголосити у міжнародний розшук за провадженням, яке розслідує ДБР.





