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Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

Середа, 9 грудня 2020, 13:21
Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги - перший транш кредиту у розмірі 1,2 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Як зазначають у повідомленні, ці кошти мають сприяти збереженню макрофінансової стабільності та допомогти подолати соціально-економічні наслідки пандемії коронавірусу.

"Цей перший транш екстреної макрофінансової допомоги підтверджує солідарність ЄС з Україною та продовжує нашу тривалу тісну співпрацю. Висловлюю щирі побажання уряду України на 2021 рік у тому, щоби впроваджувати програму реформ, покращувати стандарти життя, продовжувати боротьбу з корупцією та наближати Україну ближче до ЄС", - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Виплату здійснено після домовленості згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним цього літа, та його ратифікацією в середині вересня, а також у зв’язку з рішенням України продовжувати співпрацю за програмою МВФ останніми тижнями та впроваджувати політики за програмою, погодженою з ЄС. 

"З огляду на екстрений характер цієї підтримки, перший транш не прив’язаний до виконання якихось політичних умов. Виділення другого траншу залежатиме від виконання восьми умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння. Це заходи у сфері управління публічними фінансами, боротьби з корупцією, покращення бізнес-клімату та управління державними підприємствами. Єврокомісія тісно співпрацює з українською владою задля вчасної імплементації погодженої програми", - зазначають у повідомленні. 

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. 

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.  

Як повідомляла ЄвроПравда, серед іншого Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя. 

25 серпня Верховна Рада погодила визначені умови для отримання позики.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль

Теми: Єврокомісіякредит
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