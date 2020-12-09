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Україну накриє вітряна погода

Середа, 9 грудня 2020, 13:25
Україну накриє вітряна погода

У найближчу добу в Україну із західної Європи почне переміщатися більш тепла і волога повітряна маса, майже по всій країні очікується вітряна погода, а на Правобережжі - з опадами і ожеледдю.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, в ніч на четвер в західних і Одеській областях, вдень на Правобережжі очікують мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі на заході та півдні країни, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на сході і північному сході до 11° морозу, вдень близько 0°, в західній і південній частинах вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла, на півдні Одещини та в Криму 7-12°.

 

У Києві в ніч на четвер без опадів; вдень мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південно-східного вітру 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

У ніч на п'ятницю в західних, більшості північних та центральних областей дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень в південно-західній частині дощ, на решті території без опадів.

У північних і центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.

 

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях 4-9° морозу; вдень близько 0°, в західних і південних областях 1-6° тепла, на півдні Одеської області 7-12°.

У Києві в ніч на п'ятницю мокрий сніг і дощ, ожеледь, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Українська правда

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Теми: Українапогода
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