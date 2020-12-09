В Британії попередили про алергічні реакції на вакцину Pfizer/BioNTech

Британський регулятор попередив, що людям, у яких раніше виникали серйозні алергічні реакції, не слід робити щеплення від COVID-19.

З застереження агентство виступило після виявлення алергічних реакцій у перших вакцинованих від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британія напередодні розпочала програму масової вакцинації населення препаратом Pfizer/BioNTech. У двох співробітників національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол, зафіксували алергічні реакції.

Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються в порядку. Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.

Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.

Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату. Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) заявило, що рекомендує усім, у кого проявлялась серйозна алергічна реакція на ліки, продукти харчування або вакцини, не робити щеплення.

Національна служба охорони здоров’я Англії заявила, що з середи у всіх пацієнтів, яким призначена вакцина Pfizer/BioNTech, будуть запитувати, чи є у них в анамнезі алергічні реакції.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка минулого тижня схвалила вакцину Pfizer/BioNTech для масової вакцинації населення.

8 грудня першою з країн Заходу Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.

Одним із перших людей, яких вакцинували від коронавірусу в Британії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.