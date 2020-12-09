НАБУ спіймало посадовця Держгеокадастру на хабарі, який призначався главі відомства

Детективи НАБУ у середу затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку.

Джерело: пресслужба НАБУ, Лещенко у Facebook

Деталі: Силовики затримали "на гарячому" двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. дол. хабаря голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Сам очільник відомства написав, що він допомагав НАБУ та СБУ "затримати зловмисників, які хотіли роздерибанити державну землю".

Загалом йому мали передати 170 тисяч доларів хабаря за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.

Серед затриманих - в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особа-посередник у передачі неправомірної вигоди.

Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") ККУ. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року.

Осіб викрили 9 грудня під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол.

За даними слідства, один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році.

Розслідування справи ведеться з вересня 2020 року.

Довідка: З 10 червня 2020 року Романа Лещенка призначили головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.