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У Швейцарії обрали президента на 2021 рік

Середа, 9 грудня 2020, 15:51

Президентом Швейцарії на наступний рік обрали консерватора Гі Пармелена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання 24heures.

Гі Пармелен змінить Симонетту Зоммаругу 1 січня на посаді президента Швейцарії. Він є членом Федеральної ради з 2016 року.

Пармелен був обраний 188 голосами з 202 дійсних бюлетенів. Це на два голоси більше, ніж у Симонетти Зоммаруги на її виборах в минулому році.

Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.

Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.

Нагадаємо, президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруга у липні відвідала Україну і прибула на Донбас з президентом Володимиром Зеленським, де передала 17 вантажівок з гуманітарною допомогою Швейцарії для очистки питної води. 

Теми: Швейцаріяпрезидент


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