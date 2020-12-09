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Кабмін погодив кандидата на голову Дніпропетровщини, який уже був ним

Середа, 9 грудня 2020, 15:04
Кабмін погодив кандидата на голову Дніпропетровщини, який уже був ним

Кабінет міністрів підтримав кандидатуру Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Джерело: засідання уряду 9 грудня, голосування за кадрові питання  

Деталі: Валентин Резніченко представив себе. Йому 48 років, він народився у Дніпрі. За словами Резніченка, він добре знає регіон.

Деякі міністри говорили, що вони вже знайомі з Резніченком і зичили йому успіхів. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив Резніченка, щоб той подбав про достатню кількість ліжкомісць та їхню забезпеченість киснем для хворих на COVID-19. 

Довідка: Валентин Резніченко вже очолював Дніпропетровську ОДА за президентства Петра Порошенка, після Ігоря Коломойського. 

Резніченко недовго був головою Запорізької обласної держадміністрації з 20 лютого 2015 року до 26 березня 2015 року, потім, із 26 березня 2015 року до 27 червня 2019 року, очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію.

До цього він був гендиректором ДП "Український державний центр радіочастот" (з серпня 2014 року).

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областьмісцева владаКабінет міністрів
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